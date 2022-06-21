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В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации

Глава USAID Саманта Пауэр: Украина на фоне спецоперации РФ ежемесячно тратит $5-6 млрд
Саманта Пауэр

Саманта Пауэр. Фото: Dado Ruvic / Reuters

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что власти Украины на фоне российской спецоперации ежемесячно расходуют порядка 5-6 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Пауэр назвала такие затраты ошеломительными. По ее словам, выделяемые США бюджету Украины 7,5 миллиарда долларов недостаточны.

15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. По словам политика, туда войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны.

Со дня вступления Байдена в должность президента США Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов, при этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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