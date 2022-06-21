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Российский бренд уличили в краже дизайна вещи иностранной марки

Российский бренд Arny Praht уличили в краже дизайна сумки-неваляшки марки Coperni

Фото: @arnypraht

Российский бренд сумок и рюкзаков Arny Praht уличили в краже дизайна изделия французской марки Coperni. Соответствующая информация опубликована в официальном Instagram ретейлера (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известно, что в ассортименте упомянутого производителя появилась сумка-неваляшка Chumbley белого, черного и фиалкового цветов стоимостью 7700 рублей. Данная вещь полностью повторяет форму знаменитой сумки Coperni, которая была особенно популярна в 2021 году. Отмечается, что цена трендового товара составляет 595 евро (35 тысяч рублей).

Представители Coperni обратились с претензией к Arny Praht в комментариях, обвинив руководство компании в намеренном копировании дизайна сумки. Руководство российского бренда публично заявило, что впервые видит продукцию иностранного ретейлера. «Вы серьезно? Стыд и позор!» — ответили сотрудники Coperni на это.

В мае 2021 года Converse украл старую идею дизайна кед у девушки и не принял ее на работу. Жительница Флориды Сесилия Монж разместила в соцсети ролик, в котором рассказала о проблемной ситуации. По ее словам, в 2019 году она подала заявку на стажировку в отдел дизайна упомянутого бренда, приложив документ с собственными иллюстрациями и идеями дизайна для новых кед. В ответ ей сообщили об отказе. Затем девушка показала на кадрах обувь из новой коллекции Converse, внешний вид которых полностью повторяет предложенные ею старые эскизы.

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Майя Пономаренко
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