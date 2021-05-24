Бренд Converse украл старую идею дизайна кед у девушки и не принял ее на работу

Девушка обвинила популярный бренд Converse в краже ее дизайна обуви после того, как ее не приняли на работу в компанию. На ее рассказ в TikTok обратили внимание журналисты Daily Mail.

Жительница Флориды Сесилия Монж (Cecilia Monge) разместила в соцсети ролик, в котором рассказала о проблемной ситуации. По словам 22-летней девушки, в 2019 году она подала заявку на стажировку в отдел дизайна упомянутого бренда, приложив документ с собственными иллюстрациями и идеями дизайна для новых кед. Однако в ответ она получила электронное письмо, в котором ей сообщили об отказе.

Затем Монж показала на кадрах обувь из новой коллекции Converse, внешний вид которых полностью повторяет предложенные ею старые эскизы. Например, героиня материала назвала одну из своих пар «Гранд-Каньон», поскольку вдохновлялась коричневыми, красными, желтыми и оранжевыми оттенками этого места. Упомянутый бренд, в свою очередь, без разрешения воспользовался идеей дизайнера и выпустил аналогичные кроссовки Unisex Converse Chuck 70 National Parks High Top в цвете Red Bark. При этом в описании обуви говорится, что она «вдохновлена ​​пейзажами национальных парков».

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Другая пара, которую разработала девушка, называется Yellowstone: в ее окрасе сочетаются синий, желтый, зеленый и оранжевый цвета. Автор ролика показала, что марка присвоила себе и эту идею.

«Я действительно хотела получить эту должность. Я проявила инициативу и создала свою собственную линию Converse, чтобы показать, что я смогу добиться успеха на этой позиции. Надеюсь, что как можно больше людей узнают о давлении крупных компаний на малоизвестных талантливых ребят, а также о том, что бренды пользуются творческим потенциалом тех, кому они даже не уделяют внимания», — заключила Монж. Ее публикация стала вирусной и набрала больше девяти миллионов просмотров и 2,8 миллиона лайков.

Журналисты издания обратились к представителям бренда Converse за комментариями, но пока не получили ответа.

В январе российский бренд O’stin уличили в краже знаменитого дизайна, созданного арт-группой A.D.E.D., для дешевой сумки. Один из художников опубликовал в сторис фотографию черной сумки стоимостью 1300 рублей, на которую нанесены белые надписи в стиле граффити. По словам представителей арт-объединения, компания O’stin скопировала идею, которая была разработана ими в рамках коллаборации с брендом Off-White для московского концепт-стора КМ20.