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Курс доллара упал

Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 2015 года

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опускался ниже 55 рублей впервые с 2015 года, свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 11:00 он скорректировался до 55,05 рубля.

Курс евро падал почти до 57 рублей, после чего вернулся на отметку 57,9 рубля. Индекс Мосбиржи падает на 1,18 процента, до 2376 пунктов, индекс РТС растет на 0,22 процента, до 1360,67 пункта.

Основной причиной рекордного за последние годы укрепления рубля стало резкое снижение импорта, которое связано с санкциями западных стран, введенных в ответ на действия российской армии на Украине. Приходящая в страну валютная ликвидность не пользуется спросом, так как потратить ее не получается.

В правительстве признают опасность излишне крепкого рубля, поскольку он, с одной стороны, угрожает доходам бюджета, с другой делает продукцию экспортеров менее конкурентоспособной.

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