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В правительстве нашли новую угрозу в крепком рубле

Глава МЭР Решетников предупредил об опасности дефляционной спирали в России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Укрепление курса рубля и дефляция, которая продолжается уже больше месяца, создают угрозу так называемой дефляционной спирали, что опасно для национальной экономики. Об этом на деловом завтраке «Сбера» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) предупредил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

Дефляционной спиралью называют ситуацию, когда снижение цен связано не с повышением количества товаров, а со снижением в экономике количества денег. Все вместе это означает сокращение производства и неизбежно заканчивается кризисом.

Решетников призвал правительство как можно быстрее понять, что происходит, и принимать соответствующие меры. «Потому что без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить», — предупредил чиновник.

В мае он уже говорил об опасности дефляционной спирали, однако с того момента процесс остановить не удалось. Несмотря на все принятые меры, рубль продолжил укрепляться и по состоянию на вторую половину июня находится далеко от равновесных значений.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов также считает, что адекватным курсом рубля стали бы 70-80 рублей, а не 55-60 рублей. При текущих параметрах российские предприятия теряют конкурентоспособность на мировом рынке, а бюджет испытывает проблемы со сборами экспортеров. Первое обстоятельство уже привело к тому, что государство, год назад обвинявшее металлургов в получении сверхдоходов, стало субсидировать их деятельность.

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Платон Щукин
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