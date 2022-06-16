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Причины «переукрепления» рубля объяснили

Экономист Абрамов рассказал о влиянии крепкого курса рубля на уровень инвестиций

Фото: Shutterstock

Курс рубля влияет на уровень инвестиций и невыгоден для российских экспортеров. О причинах укрепления стоимости российской валюты в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

Что не так с крепким курсом?

Экономист рассказал, что при том или ином курсе существует разное соотношение между импортом и экспортом.

«Курс влияет и на уровень инвестиций. При нынешнем слабом курсе доллара и крепком рубле мы видим, что страдают экспортеры. Они получают мало рублей в обмен на свою валютную выручку. Некоторые из них говорят, что нужно минимум 60 рублей за доллар, чтобы окупались их затраты. С другой стороны, при таком курсе осуществляется слишком высокий потребительский импорт, и это подрывает внутреннего производителя — им нет смысла что-то производить, если импортные цены очень дешевые», — сказал он.

Чтобы обеспечить комфортные условия для экспортеров и для импортозамещения, курс в 70-80 рублей вполне разумный

Александр Абрамовкандидат экономических наук

Как поддержать курс?

Чтобы курс достиг значений в 70-80 рублей, нужен спрос на доллары. Одной из дополнительных мер может стать ослабление валютных ограничений, считает Александр Абрамов.

«Одна из мер — либерализовать использование валюты населением, но и это немножко не отвечает настоящим требованиям и реалиям. Население не может сейчас массово поехать отдыхать или оплачивать товары из-за санкций. Надо работать в области инвестиционного импорта», — сказал он.

На комфортный курс рубля для российской экономики также может повлиять поддержка правительством импорта технологий и машинооборудования. Это стимулирует инвестиционную активность, полагает экономист.

«Сегодняшний низкий курс — это результат того, что не импортируются машины, оборудование, необходимые технологии, материалы и так далее, мы как бы проедаем валютную выручку. В данном случае разными инструментами от улучшения инвестклимата до каких-то мер стимулирования нужно поощрять инвестиции и какие-то каналы завоза в страну машин, оборудования, технологий и так далее. Главное — это инвестиции, чтобы заработал импорт, чтобы предприятия перевооружались», — заключил кандидат экономических наук.

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Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что национальная валюта сейчас слишком укреплена.

«Рубль у нас переукреплен, 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — сказал он.

Ранее глава Минэкономики Максим Решетников счел, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.

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Мария Сметанина
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