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Вице-премьер Белоусов назвал оптимальный для России курс доллара

Первый вице-премьер РФ Белоусов: комфортный курс для России составляет ₽70-80 за доллар
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Совет Федерации / Global Look Press

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью ТАСС назвал оптимальный курс для России американской валюты.

По мнению Белоусова, рубль сейчас слишком «переукреплен». Нынешний курс в диапазоне 55-60 рублей за доллар является «слишком крепким», особенно «на фоне дефляции и высоких процентных ставок».

Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар

Андрей БелоусовПервый вице-премьер России

Вице-премьер отметил, что Центральный банк не таргетирует курс рубля, из-за чего он «складывается таким, каким есть». Белоусов указал на то, что регулятор последовательно снижает ключевую ставку, что, как полагает он, свидетельствует о том, что проблема высокой инфляции «сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства».

70-80рублей за доллар

оптимальный курс для России по мнению Андрея Белоусов

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7 июня 2022

Бюджетное правило и инфляция

В том же интервью вице-премьер рассказал, что правительство России сейчас обсуждает вопрос изменения бюджетного правила, однако решение пока не принято.

Возникает вопрос: а зачем вообще нужно бюджетное правило и каким оно должно быть? И пока внятного ответа на этот вопрос нет. Понятно, что нужно как-то ограничивать расходы бюджета

Андрей БелоусовПервый вице-премьер России

Белоусов выразил мнение о том, что нефтегазовые доходы должны идти в первую очередь на инвестиции, однако при этом не должно расширяться незавершенное строительство. Говоря о необходимости ограничения расходов бюджета, он задался вопросом о том, нужно ли использовать бюджетное правило для регулирования лимитов использования нефтегазовых расходов в бюджете. Именно этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве, пояснил он.

Но то, что бюджет должен формироваться по каким-то понятным правилам, это абсолютно бесспорная вещь, с этим никто не спорит. Вопрос, какие правила должны быть?

Андрей БелоусовПервый вице-премьер России

По прогнозу Белоусова, инфляция по итогам 2022 года будет составлять примерно 15 процентов, «может быть, чуть ниже». Он напомнил, что последние недели в России наблюдается дефляция, что свидетельствует о недостатке спроса. Эту проблем, считает он, «надо решить, что называется, здесь и сейчас».

Мы считаем, что по уровню инфляции в 2024 году, вполне можно выйти на тот таргет, который был установлен в районе 4%

Андрей БелоусовПервый вице-премьер России
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Три сценария трансформации экономики России

Говоря о трансформации российской экономики, Белоусов назвал три ее сценария. Первый — мобилизационный. Однако, считает вице-премьер, такой путь наименее вероятный, поскольку он будет означать «страдания миллионов людей».

Второй сценарий —` путь реформ, подразумевающий изменение правил жизни в разных сферах. Но это, подчеркнул Белоусов, — «половина правды», другая включает «изменение равновесия, условий, соотношений между разными социальными группами и разными группами элит».

По его мнению, в России в начале 2000-х годов удалось «более-менее интенсивно» провести реформы, в том числе благодаря сильному движению в элитах, которые «поняли, что страна находится действительно на самом краю».

Третий сценарий транформации российской экономики — ситуационное реагирование — Белоусов назвал наиболее вероятным. «Для нас он очень привычный: какие-то проблемы нарастают, мы понимаем на горизонте двух-трех-пяти лет, что "что-то идет не так", и мы вот в этом "что-то не так" начинаем что-то менять», — пояснил он. Такой путь предполагает изменения, но не реформы, чем и отличается от второго.

Происходит подстраивание, и система двигается. Может, это не очень эффективный путь, но зато в социальном плане он самый безопасный, потому что он позволяет все время выдерживать баланс

Андрей БелоусовПервый вице-премьер России
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Изменение курса рубля

После начала военной спецоперации на Украине курс рубля значительно снижался, однако в последние месяцы на фоне административных ограничений и торгового профицита российская валюта показала серьезное укрепление. Так, в ходе торгов на Московской бирже 14 июня курс российской валюты вырос к доллару и евро. Доллар упал до отметки ниже 56 рублей, на минимуме опускаясь до 55,6 рубля, курс евро снижался ниже 58 рублей. На торгах 15 июня доллар колебался вокруг отметки в 57 рублей, евро — 59 рублей.

При этом слишком крепкий рубль невыгоден российским экспортерам и бюджету, а также, как указывает Минэкономразвития, делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке.

Ударная волна


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Марина Совина
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