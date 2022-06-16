Вице-премьер Белоусов назвал оптимальный для России курс доллара
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью ТАСС назвал оптимальный курс для России американской валюты.
По мнению Белоусова, рубль сейчас слишком «переукреплен». Нынешний курс в диапазоне 55-60 рублей за доллар является «слишком крепким», особенно «на фоне дефляции и высоких процентных ставок».
Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар
Вице-премьер отметил, что Центральный банк не таргетирует курс рубля, из-за чего он «складывается таким, каким есть». Белоусов указал на то, что регулятор последовательно снижает ключевую ставку, что, как полагает он, свидетельствует о том, что проблема высокой инфляции «сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства».
оптимальный курс для России по мнению Андрея Белоусов
Бюджетное правило и инфляция
В том же интервью вице-премьер рассказал, что правительство России сейчас обсуждает вопрос изменения бюджетного правила, однако решение пока не принято.
Возникает вопрос: а зачем вообще нужно бюджетное правило и каким оно должно быть? И пока внятного ответа на этот вопрос нет. Понятно, что нужно как-то ограничивать расходы бюджета
Белоусов выразил мнение о том, что нефтегазовые доходы должны идти в первую очередь на инвестиции, однако при этом не должно расширяться незавершенное строительство. Говоря о необходимости ограничения расходов бюджета, он задался вопросом о том, нужно ли использовать бюджетное правило для регулирования лимитов использования нефтегазовых расходов в бюджете. Именно этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве, пояснил он.
Но то, что бюджет должен формироваться по каким-то понятным правилам, это абсолютно бесспорная вещь, с этим никто не спорит. Вопрос, какие правила должны быть?
По прогнозу Белоусова, инфляция по итогам 2022 года будет составлять примерно 15 процентов, «может быть, чуть ниже». Он напомнил, что последние недели в России наблюдается дефляция, что свидетельствует о недостатке спроса. Эту проблем, считает он, «надо решить, что называется, здесь и сейчас».
Мы считаем, что по уровню инфляции в 2024 году, вполне можно выйти на тот таргет, который был установлен в районе 4%
Три сценария трансформации экономики России
Говоря о трансформации российской экономики, Белоусов назвал три ее сценария. Первый — мобилизационный. Однако, считает вице-премьер, такой путь наименее вероятный, поскольку он будет означать «страдания миллионов людей».
Второй сценарий —` путь реформ, подразумевающий изменение правил жизни в разных сферах. Но это, подчеркнул Белоусов, — «половина правды», другая включает «изменение равновесия, условий, соотношений между разными социальными группами и разными группами элит».
По его мнению, в России в начале 2000-х годов удалось «более-менее интенсивно» провести реформы, в том числе благодаря сильному движению в элитах, которые «поняли, что страна находится действительно на самом краю».
Третий сценарий транформации российской экономики — ситуационное реагирование — Белоусов назвал наиболее вероятным. «Для нас он очень привычный: какие-то проблемы нарастают, мы понимаем на горизонте двух-трех-пяти лет, что "что-то идет не так", и мы вот в этом "что-то не так" начинаем что-то менять», — пояснил он. Такой путь предполагает изменения, но не реформы, чем и отличается от второго.
Происходит подстраивание, и система двигается. Может, это не очень эффективный путь, но зато в социальном плане он самый безопасный, потому что он позволяет все время выдерживать баланс
Изменение курса рубля
После начала военной спецоперации на Украине курс рубля значительно снижался, однако в последние месяцы на фоне административных ограничений и торгового профицита российская валюта показала серьезное укрепление. Так, в ходе торгов на Московской бирже 14 июня курс российской валюты вырос к доллару и евро. Доллар упал до отметки ниже 56 рублей, на минимуме опускаясь до 55,6 рубля, курс евро снижался ниже 58 рублей. На торгах 15 июня доллар колебался вокруг отметки в 57 рублей, евро — 59 рублей.
При этом слишком крепкий рубль невыгоден российским экспортерам и бюджету, а также, как указывает Минэкономразвития, делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке.