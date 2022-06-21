Озвучена версия возможного крушения Ан-2 в Якутии

Техническая неисправность могла стать причиной возможного крушения Ан-2 в Якутии

Начало событий в новости В российском регионе пропал самолет Ан-2

Техническая неисправность самолета могла стать причиной возможного крушения самолета Ан-2 в Якутии. Такую версию озвучил источник ТАСС в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, рассматриваются и другие версии.

«Поиск самолета продолжается», — заявил он.

Ранее сообщалось, что местонахождение самолета неизвестно из-за неисправности аварийных маяков.

Ан-2 в назначенное время не приземлился на площадке «Вертикальный» в Якутии. Самолет следовал по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын. На борту судна находились три человека.