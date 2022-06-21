Россиянин уснул на железнодорожных путях, попал под поезд и выжил

В Новосибирской области уснувший на путях россиянин выжил после наезда поезда

В Новосибирской области поезд сбил уснувшего на путях 23-летнего россиянина. Об этом во вторник, 21 июня, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления СК России.

Уточняется, что ЧП случилось днем 20 июня на седьмом соединительном пути в маневровом районе Пашино. Молодой человек был пьян и уснул в колее железнодорожных путей.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но травм избежать не удалось. Пострадавший оказался жителем поселка Сосновка. Его доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

27 мая в Орехово-Зуевском районе Московской области поезд насмерть сбил ребенка и двоих взрослых.