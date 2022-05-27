В Подмосковье поезд насмерть сбил трех человек

В Орехово-Зуевском районе Московской области поезд насмерть сбил ребенка и двоих взрослых

В Подмосковье поезд насмерть сбил трех человек, которые переходили железную дорогу. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибли двое взрослых и один ребенок. Инцидент произошел в Орехово-Зуевском районе Московской области.

О причинах случившегося не сообщается.

В феврале на севере Санкт-Петербурга электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка. Он попал под поезд на перегоне Лахта — Новая Деревня.

В январе «Сапсан» в Тверской области сбил россиянку, которая переходила железнодорожные пути. Женщина скончалась на месте. Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Москву, его средняя скорость на этом маршруте составляет 200 километров в час.