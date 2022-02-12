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В Петербурге электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка

В Санкт-Петербурге на перегоне Лахта — Новая Деревня 6-летнего мальчика сбила электричка

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На севере Санкт-Петербурга шестилетнего ребенка насмерть сбила электричка. Об этом сообщили в управлении МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, передает ТАСС.

По данным ведомства, ребенок попал под электропоезд на перегоне Лахта — Новая Деревня в пятницу, 11 февраля.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что несовершеннолетний переходил железнодорожные пути в неположенном месте. «Машинист подавал сигналы большой громкости, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мальчик скончался в больнице», — добавили там.

Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России начало проверку. На месте происшествия работают следователи.

Ранее в Тверской области «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, насмерть сбил женщину. Водитель поезда экстренно тормозил и подавал звуковые сигналы, но предотвратить наезд не удалось.

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Анастасия Шейкина
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