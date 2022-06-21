Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала спецоперации

NYT: священники в Венгрии надеялись на захват Закарпатской области в начале спецоперации

Венгерские священники «выражали надежду» на захват Будапештом Закарпатья после начала российской спецоперации на Украине. Об этом стало известно обозревателю газеты The New York Times Эрике Соломон от местных жителей

«Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия», — рассказала Соломон. При этом документальные подтверждения этим заявлениям отсутствуют, добавила она.

Журналист выразила мнение, что тесные связи венгров, проживающих в Закарпатской области, с исторической родиной стали причиной разногласий по поводу виновника конфликта на Украине. Так, венгерские каналы сомневаются в позиции Киева о желании России «отобрать территории» и разделяют ее желание защитить русскоговорящее население. «Это национальное меньшинство, говорящее на другом языке, что мало чем отличает их от этнических венгров», — пояснила она.

В мае доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев предположил, что Венгрия может решиться на захват Закарпатья в случае наступления России на запад Украины. Более того, у многих жителей закарпатского города Берегово и его окрестностей есть венгерские паспорта, они живут в венгерском информационном, культурном и даже политическом поле.