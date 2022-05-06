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Описан сценарий присоединения Закарпатья к Венгрии

Политолог Трухачев допустил захват Венгрией Закарпатья при наступлении России на регион

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Венгрия может решиться на захват Закарпатья в случае наступления России на запад Украины. Такой сценарий описал доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев в беседе с «Лентой.ру».

Политолог допустил, что в подобной ситуации Венгрия попытается обезопасить венгерское население региона. «Если украинские националисты начнут какие-то действия против венгерского меньшинства в Закарпатье, Венгрия введет силы для защиты от них своих соплеменников», — сказал он.

Более того, киевские власти уже в некоторой степени утратили фактический контроль над регионом. Трухачев пояснил, что у многих жителей закарпатского города Берегово и его окрестностей есть венгерские паспорта, они живут в венгерском информационном, культурном и даже политическом поле — поскольку голосуют на выборах в Венгрии.

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Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила Венгрию в желании отобрать Закарпатье и получать дешевый российский газ после окончания боевых действий. По ее словам, действия Венгрии, которая ни под каким предлогом не желает поставлять Украине вооружение, играют на руку российским властям.

Закарпатская область вошла в состав Украинской ССР в 1945 году. До этого территория входила в состав Австро-Венгрии и Чехословакии. До сих пор Закарпатскую область населяет множество этнических венгров — по данным переписи населения Украины, проведенной в 2001 году, их число достигало 151,5 тысячи. Вместе с тем, по данным военной прокуратуры Украины за 2019 год, венгерский паспорт есть у 300 тысяч граждан Украины.

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Алевтина Запольская
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