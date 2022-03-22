Украина обвинила Венгрию в желании отобрать Закарпатье

Вице-премьер Украины Верещук обвинила Венгрию в желании получить дешевый газ и Закарпатье

Позиция Будапешта по санкциям и поставкам оружия для Киева близка к пророссийской, ее власти, вероятно, желают отобрать Закарпатье и получать дешевый российский газ после окончания боевых действий. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщает РИА Новости.

Как уверяет политик, действия Венгрии, которая ни под каким предлогом не желает поставлять Украине вооружение, только играют на руку российским властям. Она обвинила республику в тайных «перемигиваниях» с Кремлем и заключила, что та попросту наживается на проблемах своего соседа.

«Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?» — озадачилась вице-премьер.

Она вновь призвала Будапешт «встать на сторону цивилизованного мира» и не повторять ошибок Второй мировой войны. «Да, правильный выбор всегда тяжел сначала, но он потому и верен, что с ним легко потом», — сказала вице-премьер.

После начала военной операции на Украине власти Венгрии не стали блокировать большинство санкций Евросоюза против России, однако подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах не позволят западным станам поставлять оружие через свою территорию. Также страна отказалась вводить эмбарго на поставку российских энергоносителей.