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В Вологде откроют для посетителей купеческий дом с уникальной живописью XIX века

Вологодский Дом Панова станет доступен для посещений и экскурсий в конце лета

Фото: Администрация города Вологды

Первый этаж Дома купца Панова в Вологде откроется после реставрации для посетителей к концу лета. Об этом пишет ТАСС.

Восстановление двухэтажного особняка, который принадлежал в конце XIX века купцу Григорию Панову и его наследникам, началась в мае на средства известного вологодского мецената Германа Якимова. К концу лета знаменитый благодаря живописи на стенах и потолке объект культурного наследия станет доступен для посещений и экскурсий — при этом параллельно будут продолжаться реставрационные работы на втором этаже и на прилегающей территории.

«Я очень рад, что в последние годы в нашем городе проводится большая работа по сохранению деревянного зодчества, для этого создан отдельный проектный комитет. Дом Пановых — уникальный, интересный, и я думаю, что он органично вольется в вологодские туристические маршруты. У туристов сейчас огромный интерес к восстановленным домам, где сохранена историческая ценность», — привели слова Якимова в пресс-службе администрации Вологды.

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Дом Пановых является образцом гражданской архитектуры первой половины ХIХ века — это единственный в городе купеческий дом, где выполнена оригинальная масляная живопись по дереву, напоминающая фламандскую. Балкон особняка украшен металлической решеткой. После революции 1917 года здание занимали различные учреждения, одно время оно было жилым.

Ранее сообщалось, что в Вологде с 14 по 17 июля пройдет международный фестиваль кружева, посвященный вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов. Для жителей и гостей города проведут мастер-классы по плетению кружев, круглые столы и тематические дискуссии.

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Дарья Рыбак
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