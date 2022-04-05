В Вологде пройдет фестиваль кружева

Международный фестиваль кружева пройдет в Вологде с 14 по 17 июля

В Вологде с 14 по 17 июля пройдет международный фестиваль кружева, посвященный вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов. Об этом сообщает портал «Вологда.рф».

Так, вместе с театральным фестивалем «Голоса истории» мероприятие станет одним из основных событий мультиформатного проекта «Фестивальное лето на Вологодчине».

Для жителей и гостей города организуют мастер-классы по плетению кружев, круглые столы и тематические дискуссии. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет ярмарка по продаже кружевных изделий, инструментов и материалов для кружевоплетения.

«Вологда прочно закрепила за собой статус "кружевной столицы России", и фестиваль кружева, который ждут с нетерпением мастера из разных уголков страны и гости нашего края, подтверждает это гордое звание», — рассказала заместитель губернатора области Лариса Каманина.

Ранее в марте в Вологде открыли первый крытый скейт-парк. Здание имеет размеры 40 на 15 метров и переменную высоту потолков от четырех до шести метров, что дает возможность установить в нем разное оборудование. Одновременно в парке может заниматься 20 человек.