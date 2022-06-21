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Россиянка отдохнула в Турции и пожаловалась на русофобию в отеле

Читательница TourDom пожаловалась на отключение российских телеканалов в турецком отеле

Фото: Dragana Novoselska / Unsplash

Российская туристка отдохнула в Турции и пожаловалась на отключение российских каналов в отеле. Об этом девушка рассказала порталу TourDom.

По словам путешественницы, она заселилась в гостиницу Zena Resort недалеко от Кемера. Изначально в отеле работало несколько российских новостных каналов, однако через два дня после начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) они исчезли.

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При этом читательница портала отметила, что украинские телеканалы продолжали вещание в полном объеме. «Целыми днями — возгласы “Слава Украине” и “Вместе мы победим”», — возмутилась она.

Как объяснил туристке менеджер отеля, это произошло из-за западных санкций. «Мы заметили, что в день, когда исчезли каналы, был большой приток туристов из Польши, Словакии и Украины. Никаких конфликтов не возникло, все было спокойно, но российские новости больше не показывали», — добавила девушка.

Ранее в июне в сети распространились фотографии с антироссийскими наклейками в самолетах различных авиакомпаний. Стикеры с изображением упавшего на землю горящего лайнера и текстом: Planes with russians must crush! («Самолеты с русскими должны разбиваться!») были замечены в туалетах воздушных судов авиакомпаний Lufthansa, Turkish Airlines, Bangkok Airways, Emirates.

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Марк Успенский
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