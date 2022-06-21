«Известия»: российских мобильных операторов попросили убрать вышки около школ и вузов

Российских мобильных операторов попросили убрать вышки, которые находятся около образовательных учреждений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что, согласно выпущенному в прошлом году документу Роспотребнадзора, установка базовых станций в общеобразовательных учреждениях запрещена. Позже в ведомстве объясняли, что требование касается только школ. При этом в настоящее время убирать станции требуют с территории колледжей и вузов, заявил сотрудник одной из компаний связи. В частности, такая ситуация сложилась в Челябинской и Иркутской областях, а также Санкт-Петербурге.