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Обвиненный во взяточничестве отставной полковник ФСО попытался покончить с собой

Обвиненный во взяточничестве полковник ФСО в отставке попытался покончить с собой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Обвиненный во взяточничестве отставной полковник ФСО, работавший начальником отдела по принятию решений по оплате сделок в Центральном таможенном управлении, попытался покончить с собой. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает MK.RU.

По данным издания, фигуранта зовут Вадим Зимин. Инцидент произошел в понедельник вечером в подмосковном поселке Новый. Отставной полковник Зимин распивал спиртное с братом, в какой-то момент отлучился в другую комнату, где попытался свести счеты с жизнью. Брат вызвал скорую помощь, Зимин выжил, в тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

В декабре 2021 года Зимина задержали по подозрению в получении взятки от бизнесмена в размере 10 процентов от каждой заключенной по госконтракту сделки. Фигуранта освободили от должности и отправили под домашний арест на время расследования.

Ранее стало известно, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк пойдет под суд по обвинению во взятках на общую сумму 38 миллионов рублей; расследование уголовного дела завершено. Следствие считает, что Гуменюк получал миллионы рублей за покровительство похоронному бизнесу.

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