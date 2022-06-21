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Премьер Индии назвал йогу основой для глобального сотрудничества

Премьер Индии Моди заявил, что йога становится основой для глобального сотрудничества

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Йога приносит мир всем народам и предназначена для всего человечества. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в связи с Международным днем йоги, передает РИА Новости.

Политик назвал йогу основой для глобального сотрудничества, дающей человечеству веру в здоровый образ жизни.

«Независимо от того, насколько мы напряжены, несколько минут медитации расслабляют нас и повышают нашу продуктивность. Поэтому нам не нужно воспринимать йогу как дополнительную работу. Мы должны знать йогу, и мы должны жить йогой. Мы должны достичь йоги, и мы должны принять йогу. Когда мы начнем жить йогой, День йоги станет для нас средством не заниматься йогой, а праздновать наше здоровье, счастье и покой», — сказал премьер.

Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня. Дата была установлена в 2015 году Генассамблеей ООН по предложению Моди.

В апреле в Индии анонсировали выдачу новых виз для иностранных путешественников, в том числе для россиян. Специальные визы AYUSH (сокращение от Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy — «аюрведа, йога, натуропатия, юнани, сиддха и гомеопатия») начнут выдаваться туристам, которые планируют посещение Индии с целью оздоровления и лечения. Решение о создании нового типа въездных документов связано с желанием властей страны сосредоточиться на продвижении традиционной индийской медицины на мировом туристическом рынке.

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Виктория Кондратьева
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