Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Индия анонсировала выдачу специальных виз для йогов

В Индии туристам, планирующим оздоровление и лечение, начнут выдавать AYUSH visa

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Индии анонсировали выдачу новых виз для иностранных путешественников, в том числе для россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на премьер-министра страны Нарендра Моди.

По его словам, специальные визы, AYUSH visa (сокращение от Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy — «аюрведа, йога, натуропатия, юнани, сиддха и гомеопатия»), начнут выдаваться туристам, которые планируют посещение Индии с целью оздоровления и лечения.

Материалы по теме:
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови. Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови.Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
18 февраля 2022
«Мусульмане обстреливали машины» Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
«Мусульмане обстреливали машины»Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
24 января 2022

Решение о создании нового типа въездных документов связано с желанием властей страны сосредоточиться на продвижении традиционной индийской медицины на мировом туристическом рынке.

«Традиционная медицина помогла увеличить туризм в Керале. Этот потенциал есть в каждом уголке Индии. Оздоровление может стать большим брендом этого десятилетия. Оздоровительные центры на основе аюрведы, юнани и других практик могут стать очень популярными у иностранных туристов», — добавил премьер-министр. Отмечается, что дата начала выдачи AYUSH visa и их стоимость пока не известна.

Ранее член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева перечислила страны, ожидающие увеличения количества российских туристов. Среди них — Турция, ОАЭ, Индия, Египет, Вьетнам, Таиланд и Тунис.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь нашли мертвыми в Испании
Илон Маск собрался запустить роботакси
Учительница и ее сожитель склоняли школьницу к интиму в Подмосковье
Приговор за незаконное убийство лося депутату Рашкину огласят 22 апреля
Procter&Gamble опровергла полный уход из России
Состоятельные россияне стали массово переезжать в один курортный город
Раскрыт многомиллионный заработок тяжелобольного Вячеслава Зайцева
Адвокат бойца Новоселова огласил результаты экспертизы по делу об изнасиловании
На теле воевавшего за ВСУ бойца обнаружили знак военной академии Турции
В Германии заявили о необходимости обеспечить гумкоридоры в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.