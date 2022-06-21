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Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

«Работа.ру»: россияне хотели бы получать 169 тысяч рублей в месяц

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей, говорится в исследовании «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Женщины называли более низкую сумму — 152 тысячи в месяц, а мужчины указывали 189 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом желаемая зарплата у опрошенных выросла на два процента. У женщин уровень заработка мечты подрос на 10 процентов, а у мужчин — на один.

Каждый третий респондент верит, что вопрос денег — это вопрос удачи. Каждый четвертый (24 процента) уверен, что для увеличения заработка нужно совмещать несколько работ. В том, что дружба с начальством поможет увеличить доход, уверены 12 процентов россиян.

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Согласно опросу ВЦИОМ, с мнением, что различия в доходах в стране слишком велики, согласны 69 процентов россиян. При этом каждый второй считает, что государство должно сокращать эту разницу.

По прогнозам Минфина, реальные доходы населения в этом году снизятся на 6,8 процента, а в 2023 году вырастут относительно нового уровня на 1,3 процента. Реальные заработные платы упадут на 3,8 процента в 2022 году и повысятся на 0,8 процента в 2023 году, считают в ведомстве.

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Мария Строителева
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