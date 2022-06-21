Дерматолог перечислила бесполезные средства по уходу за кожей
Дерматолог Амна Адель перечислила популярные средства по уходу за кожей, которые не оказывают должного эффекта. Своими заключениями она поделилась в TikTok-аккаунте.
Блогерша с ником dermatology.doctor опубликовала видео под названием «Уход за кожей, который не работает», в котором рассказала о трех бьюти-трендах, которые, по ее мнению, являются пустой тратой времени и денег. Например, в список попали маски для лица из древесного угля: врач назвала их «слишком жесткими». «Угольные маски очень сильно прилипают к коже, поэтому при их удалении вы повреждаете верхний слой, что приводит к раздражению», — пояснила она.
Кроме того, эксперт отметила, что криотерапия и использование льда для снятия отеков и воспалений на лице не несут долгосрочной пользы для кожи и могут привести к обморожению. В то же время, по словам Адель, дорогостоящие патчи для глаз также переоценены. Вместо них специалистка рекомендует использовать питательные кремы и сыворотки.
В других видео дерматолог уточняет, что для качественного ухода за кожей достаточно иметь одно очищающее средство и увлажняющий крем с SPF-фильтром.
Ранее в июне бывший генеральный директор французского косметического бренда премиум-класса By Terry Марион Ассуид предупредила об опасности умывания водой из-под крана. По словам эксперта, для очищения лица лучше использовать мицеллярную воду, избегая контакта кожи с проточной водой. «Вода из-под крана имеет богатый минеральный состав, содержащий тяжелые металлы, такие как железо, медь, цинк и никель, которые могут привести к покраснению и раздражению кожи», — дополняет ее слова дерматолог из Нью-Йорка Джули Руссак.