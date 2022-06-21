Дерматолог перечислила бесполезные средства по уходу за кожей

Дерматолог Амна Адель назвала патчи для глаз бесполезным средством по уходу за кожей

Дерматолог Амна Адель перечислила популярные средства по уходу за кожей, которые не оказывают должного эффекта. Своими заключениями она поделилась в TikTok-аккаунте.

Блогерша с ником dermatology.doctor опубликовала видео под названием «Уход за кожей, который не работает», в котором рассказала о трех бьюти-трендах, которые, по ее мнению, являются пустой тратой времени и денег. Например, в список попали маски для лица из древесного угля: врач назвала их «слишком жесткими». «Угольные маски очень сильно прилипают к коже, поэтому при их удалении вы повреждаете верхний слой, что приводит к раздражению», — пояснила она.

Кроме того, эксперт отметила, что криотерапия и использование льда для снятия отеков и воспалений на лице не несут долгосрочной пользы для кожи и могут привести к обморожению. В то же время, по словам Адель, дорогостоящие патчи для глаз также переоценены. Вместо них специалистка рекомендует использовать питательные кремы и сыворотки.

В других видео дерматолог уточняет, что для качественного ухода за кожей достаточно иметь одно очищающее средство и увлажняющий крем с SPF-фильтром.

Ранее в июне бывший генеральный директор французского косметического бренда премиум-класса By Terry Марион Ассуид предупредила об опасности умывания водой из-под крана. По словам эксперта, для очищения лица лучше использовать мицеллярную воду, избегая контакта кожи с проточной водой. «Вода из-под крана имеет богатый минеральный состав, содержащий тяжелые металлы, такие как железо, медь, цинк и никель, которые могут привести к покраснению и раздражению кожи», — дополняет ее слова дерматолог из Нью-Йорка Джули Руссак.