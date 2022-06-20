Дерматолог предупредил об опасности умывания водой из-под крана

Дерматолог Руссак заявила, что умывание проточной водой приводит к раздражению кожи

Бывший генеральный директор французского косметического бренда премиум-класса By Terry Марион Ассуид предупредила об опасности умывания водой из-под крана. Ее комментарий публикует издание The Sun.

По словам эксперта, для очищения лица лучше использовать мицеллярную воду, избегая контакта кожи с проточной водой. «Вода из-под крана имеет богатый минеральный состав, содержащий тяжелые металлы, такие как железо, медь, цинк и никель, которые могут привести к покраснению и раздражению кожи», — дополняет ее слова дерматолог из Нью-Йорка Джули Руссак.

Кроме того, такая вода может содержать хлор, который сушит кожу и нарушает ее естественный барьер, что в последствии приводит к ее преждевременному старению и появлению морщин, заявляет эксперт. В числе прочих рекомендаций Ассуид выделяет важность применения ночных питательных масок. Вдобавок важно подбирать косметику с натуральным составом без химических примесей, поясняет она.

«Ваша кожа — самый большой орган в вашем теле и требует постоянного ухода и внимания. Заботьтесь о ней так же, как вы заботитесь о своем теле, питая его витаминами и полезными веществами», — заключает специалистка.

Ранее в июне Российский дерматолог Татьяна Егорова назвала последствия использования просроченной косметики для кожи лица. Применение средств с истекшим сроком годности может привести к аллергическим реакциям и высыпаниям, однако в то же время они не представляют серьезной опасности и не нанесут существенного вреда. Длительное лечение в подобном случае не потребуется, заверила врач.