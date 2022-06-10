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Российский врач назвала последствия использования просроченной косметики

Дерматолог Егорова предупредила, что от просроченной косметики на коже возникают высыпания

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Российский дерматолог Татьяна Егорова назвала последствия использования просроченной косметики для кожи лица. Комментарий эксперта публикует News.ru.

Применение средств с истекшим сроком годности может привести к аллергическим реакциям и высыпаниям, однако в то же время они не представляют серьезной опасности и не нанесут существенного вреда. Длительное лечение в подобном случае не потребуется, заверила врач.

«Просроченная косметика не превращается в яд или какое-то убийственное средство. Кремы чаще всего обсеменяются, то есть сыпь может возникнуть», — предупредила собеседница издания.

В то же время медик отметила, что ингредиенты в составе подобных препаратов теряют полезные свойства и перестают оказывать должное воздействие.

Ранее в июне российский врач-косметолог, дерматовенеролог Лариса Илясова назвала косметические средства, которые опасно использовать в летний период. Согласно мнению специалистки, во время теплого сезона не рекомендуется применять препараты, которые вызывают фотосенсибилизацию, то есть повышают чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей. В противном случае может наблюдаться болевой синдром, жжение, шелушение, а также впоследствии повышается риск гиперпигментации, предостерегла она.

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Алина Гостева
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