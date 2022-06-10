Российский врач назвала последствия использования просроченной косметики

Дерматолог Егорова предупредила, что от просроченной косметики на коже возникают высыпания

Российский дерматолог Татьяна Егорова назвала последствия использования просроченной косметики для кожи лица. Комментарий эксперта публикует News.ru.

Применение средств с истекшим сроком годности может привести к аллергическим реакциям и высыпаниям, однако в то же время они не представляют серьезной опасности и не нанесут существенного вреда. Длительное лечение в подобном случае не потребуется, заверила врач.

«Просроченная косметика не превращается в яд или какое-то убийственное средство. Кремы чаще всего обсеменяются, то есть сыпь может возникнуть», — предупредила собеседница издания.

В то же время медик отметила, что ингредиенты в составе подобных препаратов теряют полезные свойства и перестают оказывать должное воздействие.

Ранее в июне российский врач-косметолог, дерматовенеролог Лариса Илясова назвала косметические средства, которые опасно использовать в летний период. Согласно мнению специалистки, во время теплого сезона не рекомендуется применять препараты, которые вызывают фотосенсибилизацию, то есть повышают чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей. В противном случае может наблюдаться болевой синдром, жжение, шелушение, а также впоследствии повышается риск гиперпигментации, предостерегла она.