Российский врач назвала опасную летом косметику

Косметолог Илясова предостерегла от использования летом парфюма и антисептиков

Российский врач-косметолог, дерматовенеролог Лариса Илясова назвала косметические средства, которые опасно использовать в летний период. Комментарий эксперта появился на сайте журнала Psychologies.

Согласно мнению специалистки, во время теплого сезона не рекомендуется применять препараты, которые вызывают фотосенсибилизацию, то есть повышают чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей. В противном случае может наблюдаться болевой синдром, жжение, шелушение, а также впоследствии повышается риск гиперпигментации, предостерегла она.

«Фотосенсибилизоровать кожу могут: ретиноиды, AHA- и BHA-кислоты (самая фотосенсибилизирующая из них — гликолевая), нежирные спирты, антисептики, парфюм, а также эфирные масла апельсина, бергамота, лемонграсса, лимона, вербены, сандала», — отметила медик.

Кроме того, Илясова призвала минимизировать использование декоративной косметики, которая, по словам врача, приводит к закупориванию пор и не позволяет коже дышать.

Ранее в июне российский врач-косметолог клиники «СМ-Косметология» Ольга Андриянова назвала бьюти-процедуры, которые опасно проводить в летнее время года. К ним дерматолог отнесла лазерную шлифовку кожи лица и тела, пилинги с применением кислот и биоревитализацию — метод, в котором применяются микроинъекции с гиалуроновой кислотой.