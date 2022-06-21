Российскую няню осудят за избиение до смерти ребенка с ДЦП

В Симферополе осудят 62-летнюю няню, забившую до смерти 7-летнего ребенка с ДЦП

В Симферополе осудят 62-летнюю россиянку, забившую до смерти 7-летнего ребенка-инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) в Республике Крым и Севастополе Ольга Постнова.

По данным следствия, вечером 12 ноября 2021 года обвиняемая, работавшая няней в частном доме, несколько раз ударила мальчика ладонью по голове, а также неоднократно бросала его на диван с твердой поверхностью. Ранее отмечалось, что у ребенка был детский церебральный паралич (ДЦП).

Позже медики выяснили, что смерть мальчика наступила из-за черепно-мозговой травмы. Няню задержали и возбудили в отношении нее дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Вину она не признала.