Британия откажется исполнять решения ЕСПЧ

Вице-премьер Британии Рааб представил проект об отказе исполнять решения ЕСПЧ

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб представил законопроект, согласно которому британские суды смогут отказаться от обязательства всегда следовать решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а Верховный суд в Лондоне станет главным органом, принимающим решения по вопросам прав человека в стране. Об этом пишет The Washington Post.

Публикацию законопроекта связывают с критикой ЕСПЧ по поводу депортации нелегальных мигрантов в Руанду. Критики проекта отмечают, что, если он будет принят, иностранцам будет сложнее подавать иски о нарушении прав человека (в частности, чтобы оспорить депортацию).

Сам Рааб подчеркнул, что законопроект должен «уменьшить злоупотребления системой и привнести немного больше здравого смысла» в закон о правах человека. По его мнению, интерпретировать соответствующий закон в старой редакции можно «слишком гибко».