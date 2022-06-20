В Британии заявили о «позорящем» страну бессердечном отношении к беженцам

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что четверть украинских беженцев рискуют стать бездомными

Мэр Лондона Садик Хан обвинил британские власти в «позорном» бессердечии к беженцам с Украины и из Афганистана. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте мэрии.

В пресс-службе представили результаты опроса общественных организаций, работающих с 370 украинцами, прибывшими в Лондон в рамках правительственной программы помощи семьям с Украины.

Согласно опросу, почти треть украинцев, прибывших по программе, находятся в непригодном для жизни жилье, при этом почти четверть рискуют стать бездомными. Среди прочих проблем также отмечены перенаселенность выделенного жилья, краткосрочная аренда и разрыв отношений с арендодателями.

Представители мэрии также указали, что тысячи прибывших из Афганистана людей, вопреки обещаниям британских властей расселить их, продолжают жить в гостиницах, хотя с момента их эвакуации из Кабула прошел почти год.

Обращаясь к правительству, Хан призвал принять срочные меры для поддержки мигрантов в столице, включая выделение местным властям 10500 фунтов стерлингов на каждого украинца, а также инвестирование в специальные консультационные услуги для беженцев, благодаря которым можно было бы помочь им разобраться в непростой иммиграционной системе. По его словам, следует сделать все необходимое, чтобы у приехавших в Соединенное Королевство появилась возможность начать новую жизнь.

«Беженцы с Украины и из Афганистана, приехавшие в Лондон в поисках убежища, фактически оставлены на произвол судьбы в непригодном для жизни жилье. Пройдя через ужасные испытания, они должны были бы обжиться здесь, но вместо этого они застряли и живут под страхом оказаться бездомными», — цитирует мэра его пресс-служба.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия не намерена высылать украинских беженцев в Руанду, как это делают в случае поимки мигрантов-нелегалов.