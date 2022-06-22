Германия рассказала об обсуждении поставок оружия Украине с несколькими странами

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила о переговорах с Польшей и Грецией по оружию Киеву

Германия ведет переговоры о поставках вооружения Украине с властями Польши, Греции, Словакии и Словении, чтобы в обмен перечисленные страны получили немецкое оружие. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, цитату приводит РИА Новости.

Она не стала вдаваться в детали переговоров, но рассказала, что у Берлина есть надежда на их успех «в краткосрочной перспективе».

Ранее сообщалось, что в следующий пакет военной помощи, который Германия планирует поставить Украине, войдут три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars 2. Ламбрехт подчеркнула, что обучение солдат может начаться уже в июле. Когда подготовка военнослужащих завершится, вооружение передадут Украине. Кроме того, Берлин намерен передать Киеву 30 зенитных самоходных установок типа «Гепард» и систему противовоздушной обороны IRIS-T.