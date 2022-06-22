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Пушилин назвал сроки обжалования смертного приговора для наемников в ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил, что осужденные наемники смогут обжаловать приговор до 9 июля

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Приговоренные к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) иностранные наемники Шон Пиннер, Эйден Аслин и Саадун Брагим могут обжаловать свой приговор до 9 июля. На этот срок указал глава республики Денис Пушилин, пишет ТАСС.

Политик назвал эту дату предельной для обвиняемых. Согласно законодательству республики, на обжалование приговора дается ровно один месяц. После этого Пиннер, Аслин и Брагим смогут просить о помиловании.

«В мой адрес такой просьбы не поступало», — сказал Пушилин.

Британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим были приговорены Верховным судом ДНР к смертной казни за наемничество и попытку насильственного захвата власти по предварительному сговору. Адвокат одного из осужденных позже заявила, что приговор могут смягчить до пожизненного заключения.

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Алевтина Запольская
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