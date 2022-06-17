Адвокат осужденного наемника в ДНР сообщила об альтернативе смертной казни

Адвокат наемника Пиннера заявила, что казнь в ДНР может быть заменена пожизненным сроком

Альтернативой смертной казни для осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера может стать пожизненное лишения свободы, если тот решится подать апелляцию. Об этом в интервью «Украине.ру» рассказала его адвокат Юлия Церковникова.

По ее словам, окончательное решение на этот счет примет суд республики, однако полностью исключать такого варианта нельзя. Также юрист заявила, что британские власти до сих пор не контактировали с представителями Донецка насчет судьбы своего подданного.

«С чем это связано — с их политической позицией, с их непризнанием республики, или с их нежеланием защищать подданного своей королевы, мне неизвестно», — сообщила она.

Речь идет о трех иностранцах, взятых в плен на территории ДНР и приговоренных Верховным судом республики к смерти за наемничество и попытку насильственного захвата власти по предварительному сговору. При этом 48-летний британец Шон Пиннер, его 28-летний соотечественник Эйден Аслин и 21-летний марокканец Саадун Брагим все еще могут просить о помиловании.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон поручил Киеву самостоятельно заниматься вопросом своих осужденных подданных. «Вот и посмотрим, как Киев будет этим заниматься», — добавил дипломат.

