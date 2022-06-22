Названы причины возможного крушения Ан-30 в Якутии

Версиями возможного крушения Ан-30 в Якутии названы неисправность и ошибка пилотирования

Неисправность и ошибка пилотирования стали версиями возможного крушения самолета Ан-30М в Якутии. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 22 июня, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что выполнявшее коммерческий рейс воздушное судно не приземлилось в назначенное время в аэропорту Оленек. В МЧС сообщили, что экипаж в последний раз выходил на связь в 30 километрах от аэропорта, аварийный маяк не срабатывал.

По предварительным данным, на борту находились пять человек. «Интерфакс», в свою очередь, пишет о семи: помимо пятерых членов экипажа, находились еще два техника. Агентство также сообщает, что из-за внезапно возникшей технической неисправности самолет мог потерпеть крушение, выполняя заход на посадку и не дотянув до створа полосы.

Это второй за сутки пропавший в Якутии самолет: днем во вторник, 21 июня, с радаров исчез Ан-2 с тремя россиянами на борту. Он следовал по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын.

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