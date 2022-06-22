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Появились подробности пропажи второго за сутки самолета в Якутии

Пропавший в Якутии самолет Ан-30М выполнял коммерческий рейс, на борту было пять человек

Фото: Кавашкин Борис / ИТАР-ТАСС

Самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту Оленек в Якутии. О подробностях его пропажи сообщает РИА Новости.

В МЧС подтвердили, что экипаж в последний раз выходил на связь в 30 километрах от аэропорта, аварийный маяк не срабатывал. По уточненным данным, на борту находились пять человек.

Как сообщалось ранее, воздушное судно стало вторым за сутки, пропавшим в Якутии. Самолет выполнял рейс Якутск — Оленек, сотрудники экстренных служб ищут пропавшее судно.

Во вторник, 21 июня, в Якутии исчез с радаров Ан-2 с тремя человеками на борту. В назначенное время самолет не приземлился на площадке «Вертикальный». Он следовал по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын. К поиску воздушного судна привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

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Варвара Кошечкина
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