Толпы туристов на пляже в Анапе попали на видео и возмутили местных жителей

Жители Анапы возмутились большим числом отдыхающих на пляже в Витязево

Жители Анапы возмутились большим числом туристов на местных пляжах. Толпы отдыхающих попали на видео, оно опубликовано в Instagram-аккаунте, освещающем жизнь курортного города (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных в сети кадрах виден песчаный пляж и множество людей. Можно заметить, что между группами туристов почти нет свободного места. Уточняется, что ролик был снят в субботу, 18 июня, на пляже в поселке Витязево, который входит в состав муниципального образования «город-курорт Анапа».

«Посмотрите, море красивое, чистое. А что народ натворил? Они взяли и сюда все приехали», — комментирует происходящее местный житель.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в сети. Некоторые пользователи признались в нежелании отдыхать в Анапе. «Больше никогда туда не поеду», «Разве это отдых?» — писали они.

Другие, напротив, не разделили возмущение автора. «Каждый год обязательно кто-нибудь удивляется, что на море много людей», «Опять смуту наводят», — отмечали юзеры.

Ранее в мае аналитики страховой компании Insure My Trip назвали Дубай лучшим пляжным направлением 2022 года для семейного отдыха. Эмират возглавил рейтинг благодаря чистым пляжам, большому количеству семейных отелей с детским меню и развлечений, а также высокому уровню безопасности и экологии.

Что делать?



