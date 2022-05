Названо лучшее направление для семейного пляжного отдыха

АТОР: Дубай назван лучшим направлением для семейного отдыха в 2022 году

Аналитики страховой компании Insure My Trip назвали Дубай лучшим пляжным направлением 2022 года для семейного отдыха. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, эмират возглавил рейтинг благодаря чистым пляжам, большому количеству семейных отелей с детским меню и развлечений, а также высокому уровню безопасности и экологии.

По данным АТОР, добраться в Дубай из Москвы удобнее всего на прямых пятичасовых рейсах авиакомпании Emirates. Путешественникам из регионов порекомендовали лететь на рейсах flydubai — сейчас перевозчик выполняет рейсы из Екатеринбурга, Самары, Минеральных вод, Казани, Новосибирска, Уфы и Махачкалы.

Туристам с детьми посоветовали обратить внимание на отель Rixos The Palm Dubai на известном острове Palm Jumeirah, который работает по принципу «ультра все включено». В список других гостиниц, подходящих для семейного отдыха, вошли Lapita Hotel, LEGOLAND Hotel, Rove at the Park, Atlantis The Palm и The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina.

Также отмечается, что в Дубае есть много локаций для активного отдыха с детьми: аквапарки, парки аттракционов, ботанический сад, интерактивный Музей Будущего или сафари в пустыне.

Ранее аналитики сервиса Aviasales назвали самые популярные страны среди россиян для путешествия в июне. Самым востребованным направлением оказалась Турция, на ее долю приходится примерно 16 процентов бронирований в общей структуре продажи билетов. В тройку лидеров также вошли Грузия и Израиль.