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Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в июне

Aviasales: Турция и Грузия названы самыми востребованными зарубежными направлениями в июне

Фото: Unsplash

Аналитики онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales назвали самые востребованные у россиян зарубежные авианаправления в июне. Результаты исследования онлайн-платформы публикует агентство «Прайм».

Согласно полученным данным, наибольшей популярностью среди соотечественников пользуется Турция — на ее долю приходится примерно 16 процентов бронирований в общей структуре продажи билетов. Отмечается, что средний чек по данному направлению составил 27 тысяч рублей.

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«Также в топ вошли Грузия — четыре процента бронирований и 25 тысяч рублей и Израиль — 2,9 процента бронирований и 37,1 тысячи рублей», — сообщили в сервисе. Далее по востребованности следуют Италия (средний чек — 49,2 тысячи рублей), Таиланд (48 тысяч рублей), Сербия (40,8 тысяч), ОАЭ (41,5 тысячи), Франция (41,3 тысячи), Черногория (49,1 тысяч) и Египет (32,3 тысячи).

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов на курорты Турции с вылетом из российских регионов начинается от 10 тысяч рублей. Так, компания Red Wings предлагает жителям Владикавказа отправиться в республику за 10,4 тысячи рублей на человека в одну сторону.

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Валентина Процкова
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