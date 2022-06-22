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Зеленский пригласил премьера Швеции на Украину

Президент Украины Зеленский переговорил с премьером Швеции Андерсон и пригласил ее в Киев
Магдалена Андерссон

Магдалена Андерссон. Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон и пригласил ее посетить Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик поблагодарил коллегу за «намерение присоединиться к восстановлению Украины», а также за готовность поддержать республику в вопросе получения статуса кандидата в ЕС.

Ответила ли Андерсон согласием на приглашение, пока неизвестно.

Ранее Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он заверил, что сумел договориться с ним о сотрудничестве Украины и Венгрии в энергетической сфере.

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Алевтина Запольская
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