Доктор Мясников назвал неожиданное последствие приема препаратов от аритмии

Врач Мясников заявил, что препараты от аритмии могут провоцировать еще большее ее развитие

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что препараты от аритмии в некоторых случаях могут провоцировать еще большее развитие болезни. О неожиданном последствии приема лекарства он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Всегда, когда мы сталкиваемся с аритмией, доставляющей человеку неудобства, мы говорим, что лучше не принимать противоаритмические лекарства, а стараться удержать нормальный синусовый ритм», — объяснил доктор.

По словам специалиста, лекарства от аритмии могут только усугубить течение болезни. Медик заверил, что в случае, если пациент не чувствует никаких неудобств из-за нарушения частоты сердцебиения, никаких препаратов пить не нужно.

Ранее Мясников предупредил об опасности мочегонных препаратов. По словам врача, при долгом и неправильном приеме этих лекарств существует риск развития аритмии. Кроме того, организм может терять калий — элемент, необходимый для правильной работы сердца.