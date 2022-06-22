Владелец разрушенного машиной Роналду дома раскрыл подробности аварии

Владелец дома, в который врезался Bugatti Роналду, рассказал о разрушенных колоннах здания

Житель Майорки, в чей дом врезался автомобиль португальского футболиста Криштиану Роналду, раскрыл подробности произошедшего. Интервью с ним публикует газета Ultima Hora.

Собеседник издания, чье имя не раскрывается, рассказал, что был на работе, когда Bugatti Veyron врезался в стену его дома на курорте Са-Кома на восточном побережье Испании. В тот день за рулем автомобиля стоимостью 1,7 миллиона фунтов стерлингов (113 миллионов рублей) находился не сам нападающий «Манчестер Юнайтед», а его помощник.

Что делать?

«Первое, о чем я подумал, выжила ли моя собака, потому что она всегда ждет меня во дворе. Когда я пришел домой, то нашел дрожащее животное у забора, — высказался владелец дома. — В результате аварии рухнули две бетонные колонны, входная дверь слетела с петель. К тому же разрушился водомер, из-за чего в дом перестала поступать вода».

По словам пострадавшего, он посещал съемный дом Роналду у подножия гор Трамунтана, в котором спортсмен отдыхает вместе с семьей. Отмечается, что жителя острова встретили вежливые мужчина и женщина, которые от имени знаменитости пообещали возместить весь ущерб, точная сумма которого пока не подсчитана.

О ДТП с участием автомобиля Роналду стало известно 20 июня. Тогда сообщалось, что водитель, чье имя не называется, не пострадал. Полицейские изучили место происшествия и увезли разбитое транспортное средство на эвакуаторе. Сам футболист не давал официальных комментариев по поводу случившегося.