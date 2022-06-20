Помощник Роналду врезался в стену на машине футболиста за 116 миллионов рублей

Помощник Криштиану Роналду попал в ДТП на его машине Bugatti за 116 миллионов рублей

Автомобиль марки Bugatti Veyron, который принадлежит португальскому футболисту Криштиану Роналду, попал в аварию. Соответствующее сообщение появилось на сайте Daily Mail.

ДТП произошло в понедельник, 20 июня. Элитное транспортное средство врезалось в стену дома на курорте Са-Кома на восточном побережье Испании. За рулем автомобиля находился не сам нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», а его помощник. Водитель, чье имя не называется, не пострадал. На данный момент на месте аварии работает полиция.

Согласно материалу, стоимость машины Роналду составляет 1,7 миллиона фунтов стерлингов (116 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Известно, что футболист прилетел с семьей на остров Майорка во вторник, 14 июня. На данный момент знаменитость снимает дом у подножия гор Трамунтана.

В мае горящая яхта за сотни миллионов рублей, которая была пришвартована в графстве Девон в Великобритании, попала на видео. Согласно материалу, стоимость судна составляет шесть миллионов фунтов стерлингов (503,4 миллиона рублей). По информации издания, по неизвестной причине на 25-метровом судне Princess («Принцесса») взорвались как минимум пять двигателей. Впоследствии огонь перекинулся на палубу яхты. Отмечается, что в ходе происшествия никто не пострадал, однако пожарным пришлось эвакуировать людей с причала и ближайших пляжей из-за обильного дыма.