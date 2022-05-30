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Горящая яхта за сотни миллионов рублей попала на видео

Горящая в Великобритании яхта Princess за 503 миллиона рублей попала на видео

Горящая яхта за сотни миллионов рублей, пришвартованная в графстве Девон в Великобритании, попала на видео. Ролик очевидцев публикует DevonLive.

По информации издания, по неизвестной причине на 25-метровом судне Princess («Принцесса») взорвались как минимум пять двигателей. Впоследствии огонь перекинулся на палубу яхты. Отмечается, что в ходе происшествия никто не пострадал, однако пожарным пришлось эвакуировать людей с причала и ближайших пляжей из-за обильного дыма.

Согласно материалу, стоимость судна составляет шесть миллионов фунтов стерлингов (503,4 миллиона рублей). При этом личность владельца роскошной яхты неизвестна. На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего инцидента.

В феврале 2021 года горящий в российском городе автомобиль Rolls Royce попал на видео. Инцидент произошел в Сочи на территории элитного жилого комплекса «Актер Гэлакси». На размещенных кадрах видно, как пожарные тушат горящую машину Rolls Royce модели Wraith. Отмечается, что спасатели быстро прибыли на место возгорания, однако передняя часть иномарки полностью выгорела.

Майя Пономаренко
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