Ожесточенная схватка двух медведей гризли попала на видео

ABC 7: два медведя устроили драку в гараже частного дома и попали на видео

Два медведя гризли устроили драку в гараже частного дома в американском городе Саут-Лейк-Тахо, штат Калифорния. Животные попали на видео, на которое обратило внимание ABC 7.

На записи видно, как медведи бросаются друг на друга с противоположных сторон гаража, после чего начинают драться. На какое-то время животные замирают и смотрят друг на друга, стоя на задних лапах, после чего снова вступают в ожесточенное противоборство. Схватка животных продлилась несколько секунд.

Жительница дома Лиза Куик рассказала, что проснулась от странных звуков и поняла, что это медвежий рык. Женщина подумала, что медведь борется с енотом или койотом. «Я закричала, а мои собаки начали лаять. Мы выбежали, чтобы разнять животных. Я каждый день вижу медведей, но никогда не сталкивалась с их драками между собой», — подчеркнула американка.

Женщина отметила, что ей нравится соседство с медведями и пояснила, что как правило, дикие животные уходят из ее гаража, когда она выходит прогнать их.

Ранее сообщалось, что учитель музыки из деревни Шониган-Лейк в канадской провинции Британская Колумбия увидел подкравшегося к школе медведя и сумел отпугнуть его, сыграв на тромбоне. На записи, сделанной одним из студентов, видно, как медведь пугается игры Клаузена и поспешно ретируется с территории школы.