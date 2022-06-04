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Учитель музыки отпугнул медведя игрой на тромбоне

UPI: преподаватель музыки сыграл на тромбоне и вынудил медведя ретироваться

Учитель музыки из деревни Шониган-Лейк в канадской провинции Британская Колумбия увидел подкравшегося к школе медведя и сумел отпугнуть его, сыграв на тромбоне. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Преподаватель музыки Тристан Клаузен из Школы святого Иоанна заявил, что почувствовал, что медведь что-то вынюхивает рядом с деревянной постройкой за пределами школы, где стоят мусорные баки.

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Коллега Клаузена громко хлопнул дверью в надежде вынудить животное скрыться. «Я подумал, что смогу сделать это лучше. Я взял свой тромбон и вышел на улицу», — заявил канадец. На записи, сделанной одним из студентов, видно, как медведь пугается игры Клаузена и поспешно ретируется с территории школы.

«Он обратил на меня слишком много внимания и думал, что делать. В конце концов, он решил, что без осторожности нет и доблести. Я стараюсь не принимать его реакцию близко к сердцу», — заключил учитель.

Ранее сообщалось, что в российском заповеднике «Столбы» на территории Красноярского края три туриста убежали от медведя на скалу. Они вызвали спасателей, когда осознали, что не могут слезть вниз.

Что делать?
Алиса Дмитриева
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