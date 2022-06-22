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Абхазия отменит курортный сбор

Парламент Абхазии принял законопроект об отмене курортного сбора в 30 рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

С начала 2023 года Абхазия отменит курортный сбор — парламент республики принял соответствующий законопроект в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время сбор для иностранных граждан, которые находятся в Абхазии больше трех дней, составляет 30 рублей. При этом, по словам представителя президента в парламенте Нателлы Ломия, его оформление обходится гораздо дороже.

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Она рассказала, что в 2021 году курортный сбор пополнил бюджет республики всего на 5,6 миллиона рублей, в этом году — на 736 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что прохождение границы с Абхазией облегчат для туристов — на границе с Россией откроется дополнительный КПП. Сообщается, что в настоящее время на проверку документов у путешественников на российской стороне в одном автобусе уходит примерно два—два с половиной часа.

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Ксения Жарова
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