«Газпром» захотели обязать продавать газ на бирже

ФАС установит норматив по продаже «Газпромом» газа на бирже в размере 10 процентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала нормативы для продажи газа на бирже внутри России как для «Газпрома», так и для независимых производителей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившим в «Ленту.ру».

Объем продаж будет увязан с поставками на внутренний рынок. Для «Газпрома» ведомство хочет установить планку в размере не менее 10 процентов от таких поставок, а для остальных (но только тех, кто занимает доминирующее положение на рынке) — не менее 3 процентов. В дальнейшем планируется установить общий норматив для обеих категорий поставщиков топлива.

Таким образом ФАС намерена выполнить положения Национального плана развития конкуренции к 2026 году, согласно которому не менее 10 процентов от поставок газа на внутренний рынок России должно проходить через биржу.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что с помощью нововведения потребители получат возможность долгосрочно планировать закупки с использованием прозрачного механизма ценообразования, а биржевые котировки можно будет использовать в качестве индикаторов цен. Последнее обстоятельство позволит оперативно реагировать на случай установления монопольно высоких цен.

За пример реализации таких нормативов ФАС намерена взять рынок нефтепродуктов, где давно уже действуют минимальные планки продаж бензина и дизельного топлива.

Ранее Минфин предложил внести поправки в статью 343 Налогового кодекса о порядке исчисления и уплаты налога, чтобы сумма налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» выросла на 416 миллиардов рублей. Ввести надбавку могут с сентября. Предполагается, что мера будет носить временный характер и позволит поддержать бюджет в условиях высокого курса рубля.