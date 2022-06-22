Косметологи раскрыли способы избавиться от черных точек на лице

PopSugar: врач Боакье посоветовала использовать средства с ретиноидами от черных точек

Косметологи и дерматологи из США Трейси Эванс, Наана Боакье и Денди Энгельман раскрыли способы избавиться от черных точек на лице. Соотвествующий материал появился на сайте издания PopSugar.

По словам специалистов, черные точки возникают на лице, когда волосяные фолликулы заполнены кожным салом и омертвевшими клетками кожи. «Когда волосяной фолликул блокируется, он образует кератиновую пробку, известную как закрытый комедон», — рассказал доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог Эванс. При этом он отметил, что черные точки не влияют на размер пор. «По своей природе кожа очень эластичная, и на размер пор влияет генетика», — пояснил эксперт.

Боакье перечислила способы, позволяющие предотвратить появление черных точек. В первую очередь она предложила применять в домашнем уходе средства, в составе которых есть ретиноиды. «Я люблю ретиноиды, потому что они не только помогают от прыщей, но и устраняют морщины и проблемы с пигментацией», — сказала врач и уточнила, что первые результаты лечения можно заметить через шесть месяцев. Помимо этого, Боакье посоветовала перед процедурой тщательно очистить кожу от макияжа посредством пенки или геля с салициловой кислотой, а также использовать на ежедневной основе увлажняющий крем. Также доктор порекомендовала не забывать про солнцезащитные кремы с SPF-фактором 50.

В заключение косметолог Энгельман дал совет по ручной чистке лица от черных точек. Врач заявил, что данную процедуру необходимо выполнять только чистыми руками, используя при этом ватные диски.

Ранее в июне британский дерматолог раскрыла способы, которые помогут избавиться от раздражения на теле после бритья. Амна Адель из Лондона рассказала, что на приемах пациенты часто жалуются на красные точки на ногах и руках, которые образуются после постоянного удаления нежелательных волос с помощью бритвенного станка. По словам доктора, они сталкиваются с фолликулитом, который приводит к образованию комедонов (закупоренных пор) на коже. Она посоветовала увлажнять кожу после каждого бритья кремами с мочевиной в составе, а также средствами с ретиноидами, молочной, салициловой или гликолевой кислотой.