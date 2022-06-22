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Японский бомж захватил заложницу в интернет-кафе

NHK: бездомный мужчина взял в заложники сотрудницу японского интернет-кафе

Фото: Issei Kato / Reuters

Бездомный мужчина захватил в заложники сотрудницу интернет-кафе в интернет-кафе в японском городе Кавагоэ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Злоумышленник зашел в кафе в понедельник утром и оставался там до вечера. Спустя некоторое время он затащил сотрудницу кафе в отдельный арендованный им кабинет и удерживал около пяти часов​​​. Комната запиралась на ключ, что осложняло процесс освобождения.

После пяти часов переговоров полиция ворвалась в кабинет, арестовала злоумышленника и освободила девушку. Она не пострадала.

В ходе расследования причин и обстоятельств происшествия выяснилось, что арестованному 42 года, он нигде не работает и не имеет определенного места жительства.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге арестовали троих мужчин, которые похитили должника и угрожали ему оружием. Похищение произошло в начале мая. Фигуранты пытались принудить похищенного вернуть крупную сумму, которую жертва ранее взяла в долг. Преступники удерживали похищенного в его же квартире. Полиция штурмом взяла жилплощадь и освободила заложника.

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Марина Совина
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