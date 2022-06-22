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Си Цзиньпин призвал бороться с гегемонией и политикой силы

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал бороться с гегемонией и политикой силы

Фото: Ju Peng / XinHua / Globallookpress.com

Мир должен вместе бороться с гегемонией и политикой силы. С таким призывом выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает ТАСС.

Он также заметил, что использование экономики в качестве оружие и финансов в виде санкций наносит вред всем странам.

Ранее в мае Си Цзиньпин заявлял об ответственности стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за защиту мира и призывал их к содействию.

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Варвара Кошечкина
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