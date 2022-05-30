Китай призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона к миру

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ответственности стран АТР за защиту мира в регионе

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что является общей ответственностью государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Его слова приводит <РИА Новости.

Си Цзиньпин заявил об ответственности стран АТР за защиту мира в регионе и призвал их к содействию.

«В последние годы всестороннее стратегическое партнерство Китая с тихоокеанскими островными государствами, основанное на взаимном уважении и совместном развитии, непрерывно развивается и уже достигло плодотворных результатов», — подчеркнул он в письменном послании к участникам второй встречи глав МИД Китая и островных стран Тихоокеанского региона.

По словам лидера КНР, страна всегда поддерживала принципы равенства государств вне зависимости от их размера. Кроме того, Кита выступал за концепцию справедливости, взаимной выгоды, искренности и дружбы.

«Вне зависимости от изменений международной ситуации Китай всегда был хорошим другом островных государств-единомышленников из Тихоокеанского региона… Отстаивание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, содействие развитию и процветанию всех стран являются общим стремлением народов региона и общей ответственностью региональных государств», — заявил Си Цзиньпин.

Ранее Китай призвал Европу взять ситуацию в сфере безопасности в свои руки. Об этом Си Цзиньпин заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

